Команда «Легенды хоккея» сыграла матч-реванш с жителями Подольска
Звездная сборная «Легенды хоккея» одержала победу со счетом 5:3 в матче против любительской команды жителей городского округа Подольск. Соревнования прошли в рамках третьего зимнего сезона проекта «Выходи во двор».
На ледовую арену стадиона «Весна», расположенного на территории микрорайона Климовск, вышли такие известные хоккеисты, как олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, серебряный призер чемпионата мира Александр Гуськов и другие.
Один из участников, Валерий Каменский, поделился своими впечатлениями о мероприятии, отметив, что команда рассчитывает на победу, но важнее всего, чтобы зрители остались довольны и наслаждались игрой.
«Проект замечательный, 27-й матч уже проходит в его рамках. Я уроженец Московской области, поэтому не один раз бывал в Подольске. Это замечательный опыт, замечательный город», - поделился Валерий Каменский.
Тренером состава «Легенд хоккея» уже три сезона подряд является двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Александр Якушев.
Проект «Выходи во двор» стартовал в январе 2022 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. За это время в его рамках прошло более 20 матчей в различных муниципалитетах региона.
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