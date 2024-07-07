07 июля 2024, 12:37

Команда «Легенд футбола» провела матч с любительской сборной Наро-Фоминска

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Звездная сборная российского футбола провела матч с жителями Наро-Фоминского городского округа. Мероприятие прошло в рамках проекта «Выходи во двор».

Матч завершился уверенной победой футбольных легенд со счетом 7:2. Так, профессионалы продлили успешную серию побед. За три года существования проекта «Легенды футбола» не потерпели ни одного поражения от жителей Московской области.

Капитан команды, победитель Лиги чемпионов, обладатель кубка УЕФА, чемпион России и Португалии, обладатель кубка России и Португалии Дмитрий Аленичев, отметил, что спортсмены с удовольствием посещают Наро-Фоминск во второй раз в рамках проекта «Выходи во двор».

«Особо приятно наблюдать, что дети получают огромное удовольствие от участия в наших мастер-классах. Спасибо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву за возможность путешествовать по региону и доставлять огромную радость всем жителям области», - подчеркнул Дмитрий Аленичев.

Встреча стала одной из 10 игр, которые сборная «Легенды футбола» проведет в рамках третьего летнего сезона проекта «Выходи во двор». Профессиональные футболисты посетят еще пять муниципалитетом Московской области. При этом за два сезона команда провела свыше 30 встреч с любительскими командами региона.

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Наро-Фоминск Спортсмены Футбол
07 июля 2024, 10:50
Фильм «Дух Байкала» показали в парке Толстого в Химках
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Жители и гости городского округа Химки увидели экранизацию фильма «Дух Байкала». Сюжет основан на реальных событиях. Показ киноленты прошел в парке Толстого в Химках.

Бесплатные кинопоказы на открытом воздухе проходят в Химках в рамках регионального проекта «Кинопарк». Фильмы транслируют на большом экране в парках и на других открытых площадках. Каталог состоит из современных российских картин, мультфильмов, а также советского кинематографа.

«Дух Байкала» - это семейная драма. Ребенок потерял маму, и отец решает отвезти его в гости к дедушке. Они отправляются на рыбалку, попадают в пургу и теряются на льду самого большого озера в мире. Любовь и сила Байкала помогают им выбраться из снежного плена.

Бесплатные кинопоказы - это отличная возможность интересно провести время с семьей и посмотреть качественные фильмы.

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Химки Кино Фильмы Парки
06 июля 2024, 21:31
Восьми юным жителям Чехова впервые вручили паспорта
пресс-служба администрации г.о. Чехов
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Церемония вручения паспортов ребятам из Чехова прошла во Дворце спорта «Олимпийский». Глава округа Михаил Собакин поздравил ребят с этим важным событием.

Вместе с ребятами отметить это событие пришли их родные и близкие. Кроме паспортов юным гражданам России подарили сувенирную продукцию с логотипом города и конституцию Российской Федерации.

«Я желаю вам учиться и добиваться высоких целей. Наш Президент Владимир Путин отметил, что будущее России за вашим поколением. Относитесь бережно к выданному документу, достойно несите высокое звание гражданина Российской Федерации. Желаю здоровья и успехов на жизненном пути», - отметил глава округа Михаил Собакин.

Вместе с главой муниципалитета подарки юным патриотам вручала почетная жительница округа, труженица тыла Лидия Тестоедова.

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Паспорта Чехов
06 июля 2024, 18:01
Параспортсмены из Химок победили на Кубке России по стрельбе из лука
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Воспитанники спортивной школы «Химки» завоевали несколько наград на Кубке России по стрельбе из лука. Состязания прошли в Тульской области на тренировочной базе «Ока».

Среди участников - параспортсмены из 19 субъектов России. Химкинские спортсмены победили в нескольких дисциплинах. В командных первенствах золото в копилку школы принесли Константин Донской и Иван Козлов. В категории «блочный лук» второе место завоевали Анастасия Джиоева и Александра Косякова. А в личных состязаниях в этой же дисциплине второе место досталось Елене Крутовой.

В программе Паралимпийских летних игр стрельба из лука - одна из самых старых дисциплин.

Она входила в программу первых летних игр в 1960 году в Риме.

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Спортсмены Химки
06 июля 2024, 17:42
Чествование лучших выпускников школ прошло в Дмитрове
пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Из 11-х классов школ Дмитровского округа выпустились 639 юношей и девушек. Лучших из них наградили на торжественной церемонии.

В этом году в Дмитрове медаль «За особые успехи в учении» получили 137 медалистов. Также в округе есть девять стобалльников и один мультистобалльник. С успешным окончанием школы их поздравил глава округа Илья Поночевный. Он вручил выпускникам благодарственные письма и награды.

«Вы успешно прошли ЕГЭ и сейчас вступаете в самостоятельную взрослую жизнь. Какой она будет, насколько легко и интересно будет по ней идти - зависит от вас. Но уверен, что те знания, которые вы получили в школе, станут для вас надежной основой и теми парусами, под которыми идти вперед будет легче и увереннее. Ребята, вы - гордость Дмитровского края. И мы нуждаемся в таких, как вы: молодых, перспективных, с горящими глазами и желанием делать мир вокруг себя лучше», - сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Выпускников также поздравили начальник управления образования Татьяна Малинникова, благочинный Дмитровского церковного округа протоирей Афанасий Черногуз и депутат Мособлдумы Марина Шевченко.

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Школы Школьники Дмитров

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