19 ноября 2024, 21:17

Команда из Солнечногорска стала лидером чемпионата России по фоновой ходьбе

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Члены клуба «Активное долголетие» из Солнечногорска вышли в лидеры после завершения Чемпионата России по фоновой ходьбе «Человек идущий». На протяжении месяца команда проходила порядка 25 тысяч шагов в день, а это около 20 километров. Результаты огласят и наградят победителей в декабре.

Команду возглавляет Ирина Воробьева, которая в прошлом году уже привела членов клуба «Активное долголетие» к победе, заняв первое место по России. В этом году они стремятся повторить свой успех.

«Предварительно по одноименной программе Солнечногорск лидирует. Оглашение результатов и награждение победителей будет в декабре, но уже сейчас можно сказать, что наши долголеты - огромные молодцы и проделали колоссальный путь, показали выдержку, командный дух и волю к победе», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Любимый маршрут участников для прогулок пролегал вдоль набережной озера Сенеж до маяка и обратно, а также по территории микрорайона Выстрел. Однако команда из Солнечногорска не ограничивалась только родным округом: одна из участниц активно занималась ходьбой даже в Турции.

«У природы нет плохой погоды. Ни слякоть, ни дождь, ни снег нам не помеха. Мы с командой шагаем вперед, к победе», - поделилась участница команды «Активного долголетия» изСолнечногорска Валентина Антонова.

В 2024 году во всероссийском чемпионате по фоновой ходьбе приняли участие почти 83 000 человек, представляющих более трех тысяч команд из 771 населенного пункта 80 регионов страны. Организатором мероприятия выступила Лига здоровья нации при поддержке Минспорта России.

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Пенсионеры Солнечногорск Активное долголетие
19 ноября 2024, 22:06
Лидера третьего этапа турнира «Лига квизов» определили в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Третий этап муниципального интеллектуального турнира «Лига КВИЗОВ. Знания vs Логика» прошел в молодежном центре «Импульс». В нем приняли участие пять команд из школ городского округа Мытищи.

Турнир продолжает набирать обороты, и главный победитель будет определен в финале, который состоится в конце года. Чтобы стать лучшим из лучших, командам необходимо набрать наибольшее количество баллов за все туры.

Темой третьего этапа стали любовь, судьба и известные цитаты из мировой литературы и русской классики. Специалист по работе с молодежью МЦ «Импульс» Алина Тетиевская отметила, что впереди еще четвертый этап, где определенной тематики нет.

По итогам игры победителями третьего этапа стала команда «Кosmostars». Однако впереди участников ждут новые этапы, которые могут изменить ход игры и распределение баллов. Турнир продолжает оставаться интригующим и насыщенным событиями, поддерживая интерес участников и зрителей.

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Мытищи
19 ноября 2024, 21:54
Детская викторина по правилам поведения на дорогах прошла в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В преддверии Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, который отмечается в третье воскресенье ноября, в образовательных учреждениях городского округа Мытищи прошли тематические мероприятия. Педагоги, госавтоинспекторы и юные инспекторы дорожного движения объединили усилия для повышения осведомленности о безопасности на дорогах.

В рамках мероприятий проводились мастер-классы, беседы, флешмобы и конкурсы по рисованию плакатов и рисунков. Учащиеся разгадывали загадки и кроссворды на тему безопасности дорожного движения и участвовали в викторинах. Основная цель этих активностей - привлечь внимание к проблеме высокой смертности и травматизма на дорогах, а также напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения и осведомленности о главных опасностях на дорогах.

Всемирный день памяти жертв ДТП играет важную роль в сокращении числа жертв автокатастроф, предоставляя возможность обратить внимание на масштабы эмоциональных страданий и экономических потерь, а также подчеркивая значимость работы служб поддержки и спасения. Такие мероприятия помогают формировать культуру безопасного поведения на дорогах среди молодежи и общества в целом.

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Дети Мытищи конкурсы
19 ноября 2024, 21:25
Участковых в Мытищах поздравили с профессиональным праздником
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В преддверии Дня участковых уполномоченных полиции в городском округе Мытищи состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику сотрудников этой важной службы. Глава округа Юлия Купецкая поздравила участковых, отметив их значительный вклад в обеспечение общественной безопасности и решение повседневных проблем жителей.

В своей речи Юлия Купецкая подчеркнула, что работа участковых является ключевой для поддержания порядка и безопасности на территории муниципалитета. Она отметила важность человеческого фактора в этой сфере, несмотря на развитие новых информационных систем. Глава округа также заверила, что администрация уделяет внимание созданию комфортных условий для работы участковых, включая открытие новых пунктов в развивающихся микрорайонах.

К поздравлениям присоединился председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов, выразивший признательность за труд участковых. Начальник полиции МУ МВД России «Мытищинское», полковник Николай Жуков, также поздравил личный состав и поблагодарил сотрудников за безупречную службу, уделив особое внимание ветеранам.

На мероприятии были вручены награды лучшим представителям отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних, что стало признанием их заслуг и профессионализма. Участковая служба городов Долгопрудный и Мытищи продолжает стремиться к тому, чтобы быть одной из лучших в Московской области.

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Праздники Мытищи Полиция
19 ноября 2024, 20:35
Встреча руководителей некоммерческих организаций прошла в Лосино-Петровском
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В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в городском округе Лосино-Петровский состоялась встреча руководителей и активных представителей крупных некоммерческих организаций. Участники обсудили насущные вопросы и перспективы дальнейшего сотрудничества.

На встрече присутствовали активисты центра объединения гражданских инициатив «Единые», представитель центра поддержки многодетных семей «Мы рядом» Елена Никифорова, руководитель благотворительного фонда «Александра Нестеренко», руководитель волонтерской группы «Сила в Правде» Данилова Гузаль и исполнительный секретарь местного отделения партии Вячеслав Градин.

В ходе плодотворной дискуссии был представлен и детально обсужден план мероприятий, запланированных на ноябрь текущего года. Особое внимание уделили проблемам, с которыми сталкиваются организации, и поиску эффективных решений. Также выработали стратегии для предотвращения подобных трудностей в будущем.

Особое внимание участники уделили подготовке к празднованию Дня матери, который является одним из самых трогательных и значимых праздников. Обсудили конкурс «Я мама», запланированный на 16 ноября.

«В нашем стремлении к переменам важно помнить, что сила общественных инициатив заключается не только в количестве участников, но и в глубине их намерений. Каждая встреча, подобная этой, становится площадкой для обсуждений, настоящим катализатором изменений. Объединив усилия, мы можем преодолеть любые преграды, так как вместе мы создаем не просто проекты, а будущее, в котором каждый человек чувствует свою значимость и вклад в общее дело», - отметила Елена Никифорова.

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Лосино-Петровский

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