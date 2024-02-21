Команда из Солнечногорска победила на межрегиональной эстафете «Зарница»

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Эстафета проходила в Запрудненской школе-интернате среди учащихся 7-х и 8-х классов с ограниченными возможностями здоровья. Школьники из Солнечногорска сделали презентацию об уроженце деревни Берсеневка, сержанте Алексее Грызлове. Он получил медали «За боевые заслуги» и «За отвагу» в годы Великой Отечественной войны.

Ребята также собрали аптечку для первой помощи, выполнили задания на скорость, меткость, ловкость и логическое мышление, подремонтировали знание истории и воинских званий, навыки строевой подготовки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион лидирует по строительству и обновлению школ.

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