20 ноября 2024, 15:20

Команда из Серпухова победила на соревнованиях по ГТО в Подмосковье

Пресс-служба администрации г.о. Серпухов
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Ученики Образовательного комплекса «Пущино» стали лучшими на региональном этапе соревнований «Готов к труду и обороне». Команда одержала победу в командном зачете среди школьников Московской области.

Состязания прошли на базе Одинцовского филиала гимназии «Московская экономическая школа». В них приняли участие школьники из 37 муниципальных образований Подмосковья. Дети, родившиеся в 2012 и 2013 годах, продемонстрировали свою физическую подготовленность, выполняя тесты Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Победа пущинской команды в этих соревнованиях стала логичным продолжением успеха на муниципальном уровне, где они также заняли первое место. Соревнования проводятся в Подмосковье с 2015 и направлены на повышение интереса школьников к физкультуре и спорту, а также на развитие навыков выполнения нормативов комплекса.

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Спортсмены Серпухов Пущино
20 ноября 2024, 16:05
Юных журналистов из Серпухова обучат созданию медиаконтента
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Активисты молодежного медиацентра из Серпухова стали участниками проекта «Медиашкола Подмосковья». В рамках четырехдневного интенсива ребята побывают на мастер-классах и лекциях по журналистике.

«Медиашкола Подмосковья» - это один из флагманских проектов Министерства информации и молодежной политики Московской области. Мероприятие объединит свыше полутысячи юных журналистов. Городской округ Серпухов представят активисты молодежного медиацентра.

На образовательном интенсиве молодых людей научат писать тексты, готовиться к съемкам, брать интервью, снимать видео. Ребята посетят паблик-токи, мастер-классы и лекции по журналистике. Приглашенными спикерами проекта выступят опытные блогеры, журналисты, ведущие и фотографы.

Каждый участник по итогам медиашколы представит свой продукт: подкаст на одну из популярных тем. Мероприятие пройдет до 20 ноября.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов Журналистика
20 ноября 2024, 15:30
Предпринимательницы Воскресенска провели встречу для обмена опытом
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В Воскресенске состоялась встреча женщин-предпринимательниц в честь Дня женского предпринимательства. Мероприятие прошло в отделе краеведения и стало частью партийного проекта «Женское движение единой России».

Цель встречи - обмен опытом и вдохновением, а также обсуждение новых идей для поддержки женщин в бизнесе. Участницы мероприятия поделились своими достижениями и рассказали о проектах, которые успешно развивают в округе. На встрече были награждены предпринимательницы, победившие в конкурсе Московской области «Кубок креативных бизнес-проектов».

«Этот проект объединяет успешных, решительных женщин, которые создают бизнес, находят партнеров и дают новые рабочие места. Эти дамы вдохновляют других и помогают развивать округ», - отметил депутат Совета депутатов Воскресенска Андрей Баранов.

Предпринимательницы обсудили важность привлечения молодых специалистов в бизнес. «Будем работать с образовательными учреждениями, чтобы молодежь знала о возможностях карьеры в Воскресенске», - добавил он.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Россия Воскресенск «Единая Россия»
20 ноября 2024, 15:29
Ярмарка народного творчества прошла в библиотеке Воскресенска
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В Воскресенской городской библиотеке прошла ярмарка народного творчества в рамках проекта «Культура для школьников». Школьники познакомились с традициями русских ремесел и приняли участие в мастер-классах.

Ярмарка народного творчества стала настоящим путешествием в мир традиционной русской культуры. Учащиеся гимназии № 1 узнали, что такое народное творчество, познакомились с такими изделиями, как дымковская и богородская игрушки, а также с матрешками. Ребята изучили виды росписи: хохломскую, гжельскую, жостовскую и городецкую.

Особое внимание было уделено уникальности сочетания повседневных предметов быта с художественными украшениями, что позволяет сохранить культурные традиции. В рамках мероприятия школьники смогли попробовать себя в роли мастеров народных ремесел. Они изготовили куклу-кувадку, расписали матрешки и украшали сарафаны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск Ярмарки
20 ноября 2024, 15:28
Экскурсия для школьников прошла в музее МВД в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Член Общественного совета при управления Министерства внутренних дел России по Воскресенску Галина Васильчук организовала для подростков экскурсию в Музее органов внутренних дел. Мероприятие помогло учащимся узнать больше о роли милиции в истории города и значении работы правоохранительных органов.

Во время экскурсии Галина Васильчук рассказала ребятам о создании городской милиции, ее первых руководителях и истории развития правоохранительных органов. Особое внимание было уделено сотрудникам, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Общественница рассказала о героизме милиционеров и их важной роли в обеспечении безопасности граждан.

Школьники также познакомились с многочисленными экспонатами музея, среди которых фотографии, боевые награды, личные вещи милиционеров и документы. Такие объекты позволили подросткам лучше понять работу правоохранителей и оценить ее значимость.

Экскурсия оказала влияние на формирование уважения у школьников к служителям закона и расширила их знания о системе правопорядка.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Экскурсии Музеи Школьники Воскресенск

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