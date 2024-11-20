Команда из Серпухова победила на соревнованиях по ГТО в Подмосковье

Состязания прошли на базе Одинцовского филиала гимназии «Московская экономическая школа». В них приняли участие школьники из 37 муниципальных образований Подмосковья. Дети, родившиеся в 2012 и 2013 годах, продемонстрировали свою физическую подготовленность, выполняя тесты Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Победа пущинской команды в этих соревнованиях стала логичным продолжением успеха на муниципальном уровне, где они также заняли первое место. Соревнования проводятся в Подмосковье с 2015 и направлены на повышение интереса школьников к физкультуре и спорту, а также на развитие навыков выполнения нормативов комплекса.

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