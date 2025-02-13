Команда из Серпухова победила на областных соревнованиях по мини-футболу

В течение года команды, представляющие различные образовательные учреждения региона, будут состязаться в мастерстве и выносливости в таких видах спорта, как футбол, волейбол, лыжные гонки, легкая атлетика, плавание и многих других.

Серпуховский округ на спартакиаде представляет команда «Пеликан» из студенческого спортклуба Губернского колледжа. Студенты завершили оба матча победой. Этот результат позволил команде выйти в финал чемпионата Московской области по футзалу среди средних учебных заведений.

По итогам 2024 года Губернский колледж был признан лучшим учебным заведением в Подмосковье среди колледжей по массовости и результативности участия в спортивных мероприятиях.

В колледже уделяется внимание не только спорту, но и патриотическому воспитанию. Студенты и педагоги участвуют в деятельности волонтерских организаций и вносят свой вклад в сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.