Команда из Подмосковья вошла в число финалистов чемпионата по профессиональному мастерству

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Одним из состязаний станет «Сервис на воздушном транспорте», где команда студентов Профессионального колледжа «Московия» из Домодедова выступит наравне с другими регионами России. Также участие примут коллективы из Петербурга, Мурманской области, Красноярского края и других уголков страны.

Участниками соревнований станут молодые работники аэропортов и студенты профессиональных учебных заведений. Все испытания проводятся в условиях, максимально приближенных к реальной работе на аэровокзальном комплексе.

«И очень важно, что чемпионаты - это площадка мотивации, профориентации для молодых ребят», - подчеркнула руководитель управления Федерального проекта «Профессионалитет» Ольга Семина.

Всего в соревнованиях примут участие 687 граждан, представляющих 62 региона России. Также мероприятие посетят 45 человек из других стран. Участники смогут посетить выставочную зону, где представят достижения системы среднего профессионального образования и партнеров чемпионата.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории Московской области.

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