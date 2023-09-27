Команда из Орехово-Зуева представит Подмосковье на всероссийском слете школьных лесничеств
Всероссийский съезд школьных лесничеств начался на азе оздоровительного комплекса «Левково». В нем принимают участие свыше 300 представителей 65 регионов, в том числе три школьницы из Подмосковья.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, Подмосковье представит команда «Берендеи» из трех девушек. Это Виктория Никифорова, Кристина Шлыкова и Юлия Евстифеева. В прошлом году они стали победителями областного слета лесничеств.
Участники мероприятия обменяются опытом и знаниями, вместе решат задачи по сохранению лесов и поделятся практическими навыками. Команды разработают проекты и защитят их перед жюри.
На съезде также проведут занятия по повышению квалификации руководителей региональных школьных лесничеств.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки педагогов. С речью он выступил на финале конкурса «Учитель года России».
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