Команда из Орехово-Зуева победила в чемпионате по авиамодельному спорту

По словам руководителя спортивно-технического клуба «Пилот» Дмитрия Тарасова, секцию авиамоделирования посещают ребята от 7 до 16 лет.

«На наших занятиях мы собираем и испытываем в полете кордовые и радиоуправляемые модели самолетов. Создаем копии реальных самолетов. Участвуем в семи соревнованиях в год. Это чемпионаты Московской области, Центрального федерального округа и России. В прошлом году заняли третье место на Чемпионате России», - рассказал Тарасов.

Жюри оценивало как выпуск и уборку шасси и закрылков, полет на высоте - не менее 20 минут, выполнение фигур пилотажа и многое другое. В чемпионате победила команда из Орехова-Зуева.

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