10 ноября 2023, 16:46

Команда из Одинцова одержала вторую победу в чемпионате России по волейболу

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Команда Суперлиги «Заречье-Одинцово» обыграла волейбольный клуб «Енисей» из Красноярска со счетом 3:1. Матч стал второй победой команды в чемпионате России по волейболу.

Матч 6-го тура чемпионата России прошел на площадке в волейбольном центре в Одинцове. Встреча завершилась в пользу хозяев поля.

«Первую партию девочки разыгрывались, а затем взяли три партии подряд! Получилась по-спортивному красивая, местами очень волнительная игра, завершившаяся в нашу пользу. Набираем обороты!», - отметил депутат Государственной Думы Сергей Колунов.

Следующая игра подмосковных волейболисток пройдет 13 ноября. Они сыграют с командой «Минчанка» в столице Белоруссии.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Спортсмены
10 ноября 2023, 17:08
Предпринимателей Подмосковья пригласили на конференцию по экспортной электронной торговле в декабре
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Первая конференция по экспортной электронной торговле Export Online пройдет в России 7 декабря. На нее пригласили предпринимателей из Подмосковья — им расскажут о тенденциях в онлайн-продажах, экспорте через маркетплейсы и многом другом.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, в конференции будут участвовать спикеры крупнейших компаний страны. Среди них - ООО «Интернет Решения» (Ozon), ООО «Вайлдберриз» (Wildberries), ООО «СберОбразование» и другие. Они расскажут о тенденциях в онлайн-торговле.

На встрече также обсудят выбор ниши для экспорта, тренды в маркетинге, экспорт через маркетплейсы, ведение b2b-переговоров, искусственный интеллект и особенности межкультурной коммуникации.

Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поддержка предпринимателей в Московской области
10 ноября 2023, 16:46
Фонд микрофинансирования Подмосковья выдал льготные кредиты более чем на 4,5 миллиарда рублей
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковный Фонд микрофинансирования предоставил бизнесу более 4,5 миллиарда рублей в виде льготных займов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

«За все время работы Московский областной фонд микрофинансирования, основанный в 2009 году, выдал бизнесу региона почти три тысячи льготных займов на сумму свыше 4,5 миллиарда рублей. Первый заем Фонда был выдан в феврале 2010 года», - сообщила Зиновьева.

Подать заявку на получение льготного займа можно на региональном портале госуслуг. Отмечается, что его максимальная сумма составляет пять миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции
10 ноября 2023, 16:46
Семинар о повышении эффективности молочного скота прошел в Ногинске
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
Читайте нас в: Google Новости
Семинар о повышении эффективности молочного скота на основе генетики прошел в Ногинске. Совещание состоялось на базе АО «Московское» по племенной работе.

Как рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, технологические инновации все чаще внедряют для повышения эффективности животноводства.

«В Московской области, для повышения эффективности молочного животноводства, все чаще внедряют технологические инновации. Геномная селекция - важный инструмент, который ведет к увеличению прибыли предприятия, улучшению здоровья и продуктивности стада, снижению потерь, а также повышению в генетическом прогрессе в целом», - сказал он.

В семинаре участвовали специалисты более чем 35 хозяйств. Они обсудили перспективы развития животноводства и создание федеральной базы племенных животных и процедуры идентификации в ФГИС «Хорриот». Также на мероприятии представили 25 быков-производителей разных поров и животные из из секционно-генетического центра «Мосплемэлита».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
10 ноября 2023, 16:31
Григорий Артамонов навестил в больнице пострадавшую при обрушении моста в Подольске
Источник фото: Telegram-канал Григория Артамонова
Читайте нас в: Google Новости
Исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов навестил в больнице пострадавшую во время обрушения моста через Пахру. По словам врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Главный врач Подольской больницы Вардан Геворкян заверил, что жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает.

«Проведен весь комплекс мероприятий и обследований, который требуется в данном случае. Выявлены переломы таранной кости, ушибы мягкий тканей в легкой степени», - отметил медик.

Ранее Артамонов доложил о ситуации губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Глава региона дал поручение муниципалитетам и ГБУ «Мосавтодор» провести обследование всех мостовых конструкций на территории Подмосковья.

Прокуратура Московской области взяла на контроль выяснение причин и обстоятельств обрушения моста через реку Пахру под Подольском. Возбуждено уголовное дело.

«Сразу после осмотра моста навестил Аллу Леонидовну, чья машина оказалась на мосту в момент ЧП. После инцидента ее незамедлительно доставили в нашу Подольскую областную клиническую больницу, где уже провели все необходимые обследования. Женщина рассказала, что часто ездит по этому маршруту. Сегодня она спешила на работу и по пути планировала проведать отца, который буквально несколько часов назад сломал ногу», - написал в своем Telegram-канале Артамонов.

Он пообещал оставаться на связи с пострадавшей и принес извинения за инцидент. Григорий Артамонов передал женщине цветы и корзину фруктов и пожелал скорейшего выздоровления.

Подольск Больницы Дороги

Новости по теме