Команда из Одинцова одержала вторую победу в чемпионате России по волейболу
Команда Суперлиги «Заречье-Одинцово» обыграла волейбольный клуб «Енисей» из Красноярска со счетом 3:1. Матч стал второй победой команды в чемпионате России по волейболу.
Матч 6-го тура чемпионата России прошел на площадке в волейбольном центре в Одинцове. Встреча завершилась в пользу хозяев поля.
«Первую партию девочки разыгрывались, а затем взяли три партии подряд! Получилась по-спортивному красивая, местами очень волнительная игра, завершившаяся в нашу пользу. Набираем обороты!», - отметил депутат Государственной Думы Сергей Колунов.
Следующая игра подмосковных волейболисток пройдет 13 ноября. Они сыграют с командой «Минчанка» в столице Белоруссии.
Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.
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