Команда из Лобни вышла в финал плей-офф хоккейной лиги в Сочи
Хоккейный клуб Pride из Лобни вышел в финал плей-офф лиги в Сочи. Спортсмены сыграют решающие матчи в начале апреля.
Хоккейный клуб Pride из Лобни выступает в золотой плей-офф лиге «Трудовые резервы». Спортсмены округа успешно выступают среди любительских команд уже второй сезон подряд. Хоккеисты тренируются под руководством Ивана Швыркова.
Соревнования за Золотой кубок пройдут на льду Олимпийского парка в Сочи с 5 по 7 апреля.
Ранее пресс-служба городского округа Лобня сообщила , что местный спортсмен выступит на первенстве России по дзюдо в Калининграде. Воспитанник лобненской «Академии спорта» Даниел Митаишвили представит город в составе сборной Центрального федерального округа.
Напомним, в начале марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.
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