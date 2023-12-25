Команда из Лобни выиграла бронзу на всероссийском баскетбольном турнире в Казани

Образовательный проект по основам менеджмента в учреждениях здравоохранения завершился в МОНИКИ. Дипломы о прохождении программы переподготовки получили около 150 человек. Среди них — заместители главных врачей, начальники структурных подразделений и заведующие отделениями больниц региона.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, программа была направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей учреждений. Ее разработали с привлечением федеральных и региональных экспертов. По словам директора учреждения Константина Соболева, курс охватил полный комплекс необходимых знаний ресурсов для повышения качества работы медорганизаций. Особое внимание уделили развитию лидерских качеств и навыкам кризис-менеджмента.

Участники обучения узнали о стратегическом и финансовом менеджменте в игровой, командной и личностной работе. Много внимания уделили грамотному распределению обязанностей.

Как отметила заведующая кафедрой правовой медицины МОНИКИ Нина Суслонова, программа включила в себя 280 лекционных часов, а также тренинги, работу над бизнес-проектами и многое другое.

«Материал подавался современно, часто с практической отработкой в группах, поэтому и лекторы, и слушатели были не просто вовлечены в образовательный процесс, а погружены в него досконально. Поздравляю выпускников с началом нового трудового этапа. Уверена, полученные знания обязательно помогут повысить качество и доступность медицинской помощи на местах», - отметила она.

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