Команда из Лобни стала призером областной спартакиады пенсионеров

Четыре десятка команд соревновались в кроссе, плавании на 50 метров, настольном теннисе, стрельбе их пневматической винтовки, дартсе, эстафете и шахматах. Команда из Лобни заняла седьмое место. Возраст участников - от 55 лет для женщин и от 60 - для мужчин. В беге на 1000 метров победил спортсмен из Лобни Сергей Оськин. В стрельбе лучшим стал Александр Морозов.

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