Команда из Лобни стала победителем областного турнира по дзюдо

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На этой неделе в парках Лобни пройдут яркие мероприятия для всей семьи. Жителей ждут мастер-классы, лекции, спортивные активности и праздничные программы.

Сегодня в Центральном парке культуры и отдыха можно будет посетить занятия в вокальной студии. Уже 26 ноября здесь проведут обучение игре на гитаре, а также секцию ориентирования с известным специалистом Александром Черноусовым.

27 ноября в павильоне парка пройдет лекторий в рамках акции «Покормите птиц зимой!». В этот же день в парке Киово организуют творческие мастер-классы и настольные игры.

29 ноября в Центральном парке запланированы занятия скандинавской ходьбой, анимация для детей и веселые старты.

30 ноября гостей парка ждут утренний забег «Пять верст» и вечерняя ретро-дискотека «Молоды душой» для всех старше пятидесяти.

А уже 1 декабря в Центральном парке откроется зимний сезон: будут мастер-классы, зимние забавы и концерт с участием Деда Мороза и Снегурочки.

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