Команда из Лобни победила на областных соревнованиях по фитнес-аэробике

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Лобню представляли четыре команды: «Твистер», «Чайка», «Акварель» и «Олимпик».

По итогам соревнований в дисциплине «Степ-аэробика» победу одержала команда «Чайка», серебро взяли спортсменки из команды «Твистер», бронзу выиграла «Акварель», а 4-е место досталось «Олимпику». В дисциплине «Аэробика» лучшими стали спортсменки из команды «Аэробика», серебро досталось «Чайке».

В неаккредитованной дисциплине «Аэробика группа» 1-е место заняла команда «Олимпик». В состязания «Фитнес-трофи» в возрастной категории 11-13 лет победила Мария Рябцева из команды «Чайка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Их откроют до конца года.

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