Команда из Лобни победила на чемпионате по волейболу в Наро-Фоминске

Участие в первенстве в возрастной категории девушек 2006–2007 годов рождения приняли девять команд. Золото соревнований выиграла команда «Флагман». Спортсменки из Центра физической культуры и спорта городского округа Лобня выступили под руководством тренера Екатерины Душковой.

Ранее волейболистки из команды «Флагман» завоевали серебряные медали на первенстве по волейболу среди девушек 2008–2009 годов рождения. Всего участие в турнире приняли шесть команд. По итогам состязаний спортсменки получили грамоту, кубок и медали.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев ранее рассказал, что Подмосковье признали самым спортивным регионом России.

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