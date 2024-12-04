Команда из Ликино-Дулева победила в молодежном проекте «Театральный поединок»
В Московском Губернском театре завершился пятый сезон Молодежного проекта «Театральный поединок». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, на финале присутствовали все участники сезона. По итогам конкурса лучшей командой стали представители Ликино-Дулева.
Юные артисты приняли участие в образовательной программе, включавшей мастер-классы, тренинги и творческие встречи. Руководители коллективов посетили конференцию «Лаборатория театра».
Команды продемонстрировали отличное импровизационное мастерство и сплоченность. Победу одержала студия «ArtRise» из Ликино-Дулёво. Второе место заняла школа «Семь Я» из Долгопрудного, а третье - ТЮЗ «Зимний театр» из Орехово-Зуево.
В финале встретились команды ТЮЗ МУК КДЦ «Зимний театр» из Орехово-Зуева, театральной студии ArtRise из Ликино-Дулева и детской театральной школы «Семь Я» из Долгопрудного.
В завершение вечера зрителей поздравили друзья проекта. Студенты ГУЦЭИ показали номера в жанрах иллюзионизма и степа, артист МГТ Антон Соколов исполнил песню, а коллектив «Театральный экспресс» представил финальную песню. Жюри включало известных деятелей театра и кино, среди них: Елена Харламова, Михаил Чумаченко, Валентина Николаенко, Александр Федоров, Юрий Кравец и другие.