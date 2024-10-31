Команда из Ликино-Дулева победила на всероссийской туристской премии

31 октября на заседании Московской областной думы приняли закон об объединении городских округов Дзержинский и Люберцы. Ранее с этой инициативой к парламенту обратились муниципальные депутаты.

«Город Дзержинский исторически связан с Люберцами. До 1996 года он входил в состав Люберецкого района и в настоящее время неразрывно связан территориальными органами государственной власти, инженерной и транспортной инфраструктурой», - отметил в своем выступлении перед депутатами глава Дзержинского Андроник Пак.

После объединения плотность населения городского округа составит 2,6 тысячи человек на один квадратный километр, что в пять раз превышает среднюю плотность населения в России. Это выгодно для экономики нового муниципалитета.

«Консолидированный бюджет составит 12,8 миллиарда рублей. Объединение бюджета даст возможность более эффективно распределять средства по государственным и муниципальным программам, быстро решать вопросы благоустройства, ЖКХ, строительства и ремонта дорог, расселения ветхого жилья. Положительные перспективы очевидны и в муниципальном управлении. Объединение городских округов создаст единую административную структуру, даст возможность концентрации ресурсов. Регистрация у жителей останется прежней, документы менять не потребуется», - добавил Пак.

Проект о преобразовании Люберец и Дзержинского изучили в Мособлдуме и утвердили на заседании 31 октября. Депутаты отметили, что принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из бюджета Подмосковья.

«Предстоит переходный период, поэтому прошу муниципальных депутатов продолжать работу с жителями, выполнять свой долг. Нужно, чтобы этот период прошел без сбоев, и люди не почувствовали его ни в коей мере. Нужно, чтобы все понимали, что мы движемся к лучшим изменениям», - подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Спикер отметил, что практика объединения округов показала положительный эффект в Подмосковье. Есть заметная экономическая и социальная выгода.