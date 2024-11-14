Участниками форума, который длился четыре дня, стали более 1500 молодых людей. Организовало мероприятие министерство информации и молодежной политики Московской области.

Коломну представила команда из четырех человек. В нее вошли начальник основного структурного подразделения молодежного центра «Русь» Алена Познякова, педагог-организатор молодежного центра «Русь» Дарья Шумилина, фотокорреспондент молодежного центра «Горизонт», секретарь молодежного парламента Мария Шуткова и участник молодежного парламента Антон Хуторнюк.

«Мы представляем активную молодежь городского округа. Собирали делегацию в молодежных центрах, квота была всего четыре человека - событие высокого уровня, отобрали лучших. Мы успели пройти курс тактической медицины, поработать с крутыми спикерами федерального уровня в области медиа и ораторского искусства. Впечатлили встречи с политологом Александром Дугиным, военным экспертом Даниилом Безсоновым и журналистом Андреем Михеевым», - отметила Алена Познякова.

Кроме того, делегация из Коломны обменялась опытом с командами из Подмосковья, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также из Республики Беларусь.

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