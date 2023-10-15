Команда из Химок завоевала международный кубок Ассоциации студенческого баскетбола

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В матче за полуфинал Khimki Power разгромили команду YNTYMAK, которая приехала на соревнования из Казахстана, со счетом 18:7. А в финальной встрече представители Московской области оказались сильнее коллектива BeST из Белоруссии. Основное время матча закончилось в ничью, поэтому победитель был определен по итогам овертайма - 22:20 в пользу Khimki Power.

Решающий бросок со штрафной исполнил Владимир Соловьев. Ранее его признали самым ценным игроком всего турнира. Также в составе Khimki Power сыграли Александр Черевко, Сергей Драковский и Илья Рожков.

Напомним, сегодня, 15 октября, пройдет суперфинал Кубка АСБ 3×3. Khimki Power вступят в борьбу со стадии Last-16. Помимо того, подмосковные баскетболистки Центра спортивной подготовки № 5, выступающие на этом турнире за команду Omnipresent, уже стартовали на турнире и одержали три победы, не оставив шансов соперницам. В заключительный день они продолжат борьбу со стадии ¼ финала.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что до конца года в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов. Один из них - первый в Московской области манеж с полноразмерным крытым футбольным полем. Его возведут в Домодедове.

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