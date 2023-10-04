Команда из Химок выиграла серебро на детском турнире по баскетболу

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Юные спортсмены из Химок одержали победы в трех матчах с противниками из Дзержинска, Лобни и Лыткарина. По итогам турнира лучшим игроком команды стал Дмитрий Асеев, а Мартин Сибагатуллин победил в конкурсе «Неуловимые».

«В Химках развитию детско-юношеского спорта традиционно уделяется приоритетное внимание. <…> Успехи химчан доказывают, что наш город по праву носит звание спортивной столицы Подмосковья», - сказал Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Он отметил, что физическая культура играет важную роль в воспитании детей, развивает смелость, чувство коллективизма, дисциплины и волю к победе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360» Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 в Химках заняли второе место в баскетбольном турнире «Быстрый прорыв» среди юношеских команд 2011–2012 года рождения. Соревнования прошли на территории спортивной базы «Олимпийские надежды» в Москве.