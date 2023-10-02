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В Раменском городском округе подвели итоги областного конкурса «Наш двор - 2023». Первое место заняла команда из Химок «Сборная солнечной Столицы». Победители получили 150 тысяч рублей, сообщили в министерстве ЖКХ Подмосковья.

В финал вышли шесть команд. Второе место занял коллектив «Подольские просторы» из Подольска, они получили 100 тысяч рублей, а третье - команда «Дружба» из Реутова с призом 80 тысяч.

Три других финалиста также получили денежные призы - по 50 тысяч рублей. Это команда «Одноклассники» из Мытищ, «Двор звезд» из Ногинска и «Замечательные соседи» из Лыткарина.

«Сегодня мы увидели прекрасные примеры сплоченности, добрососедства и поддержки. У каждой команды на трибунах были свои земляки-болельщики. Мы увидели, с какой любовью жители относятся к своим дворам, как заботятся о детях и людях пожилого возраста. И это достойно поощрения», - заявила председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона Олеся Тыщенко.

«Я знаю, как непросто собрать и организовать людей, и сегодня мы увидели замечательные примеры инициативного добрососедства. До тех пор, пока у нас есть такие люди, такие семьи, такие дети - наша страна будет самой сильной», - сообщила первый зампред министра ЖКХ Подмосковья Анжела Пухова.

Приз зрительских симпатий по итогам онлайн-голосования забрала команда «Подольские просторы».

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