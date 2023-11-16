Команда из Егорьевска победила на турнире Национальной студенческой футбольной лиги

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В соревнованиях поучаствовали 16 команд. За четыре игровых дня каждая из них сыграла по восемь матчей.

​\"На групповой стадии турнира футболистки из Московской области одержали шесть побед над командами Пермского института ФСИН (9:0), Сибирского федерального университета (3:1), Уральского ГУФК (2:1), Бурятского государственного университета (6:0), Воронежской государственной академии спорта (7:2) и РГПУ им. Герцена, проиграв лишь однажды соперницам из команды Московского государственного педагогического университета (МПГУ) со счётом 0:1», - уточнили в ведомстве.

На последнем этапе соревнований футболистки из региона встретились со сборной из Казанского национального исследовательского технологического университета. Матч завершился со счетом 1:0, мяч забили за восемь минут до окончания игры.

​Лучшим нападающим турнира назвали Маргариту Литвиненко из Подмосковья, а лучшим игроком - капитан команды из Московской области Кристина Петкус.

Финал турнира прошел с 12 по 15 ноября в городе Ессентуки Ставропольского края.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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