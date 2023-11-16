Команда из Егорьевска победила на турнире Национальной студенческой футбольной лиги
Команда воспитанниц спортивного училища № 5 «Мастер-Сатурн» из Егорьевска стали победителями в финале Национальной студенческой футбольной лиги среди юниорок. Об этом сообщили в министерства физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях поучаствовали 16 команд. За четыре игровых дня каждая из них сыграла по восемь матчей.
\"На групповой стадии турнира футболистки из Московской области одержали шесть побед над командами Пермского института ФСИН (9:0), Сибирского федерального университета (3:1), Уральского ГУФК (2:1), Бурятского государственного университета (6:0), Воронежской государственной академии спорта (7:2) и РГПУ им. Герцена, проиграв лишь однажды соперницам из команды Московского государственного педагогического университета (МПГУ) со счётом 0:1», - уточнили в ведомстве.
На последнем этапе соревнований футболистки из региона встретились со сборной из Казанского национального исследовательского технологического университета. Матч завершился со счетом 1:0, мяч забили за восемь минут до окончания игры.
Лучшим нападающим турнира назвали Маргариту Литвиненко из Подмосковья, а лучшим игроком - капитан команды из Московской области Кристина Петкус.
Финал турнира прошел с 12 по 15 ноября в городе Ессентуки Ставропольского края.
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