Команда из Егорьевска победила на футбольном турнире в Сочи

«Участие в таких соревнованиях позволяет ребятам из социальных учреждений проявить свой талант и получить признание за свои достижения. Кроме того, это помогает им социализироваться, находить новых друзей и получать ценный опыт работы в команде», - рассказал заместитель директора семейного центра «Преображение» Олег Орешкин.

Как пояснили в Министерстве социального развития Московской области, ребята выиграли главный приз - поездку в футбольный летний лагерь академии ФК «Динамо» с проживанием в отеле «Сочи Парк». В течение 11 игроки команды «Спарта» пройдут обучение по методике легендарного российского клуба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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