Команда из Домодедова стала чемпионом России по футболу в формате 8×8

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Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин подчеркнул, что в финале «Комбинат» сразился со сборной Домодедово.

«Это первый случай за всю историю чемпионата, когда в финал попадают две команды из одного города и завоёвывают золото и серебро», - подчеркнул Михаил Ежокин.

Михаил Ежокин также поздравил спортсменов с победой и добавил, что Домодедово может по праву называть себя футбольным городским округом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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