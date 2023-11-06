06 ноября 2023, 21:41

Команда из Домодедова стала чемпионом России по футболу в формате 8×8

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Домодедовский «Комбинат» стал чемпионом России по футболу в формате 8×8. За призы и медали между собой соревновались 99 команд из разных регионов России.

Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин подчеркнул, что в финале «Комбинат» сразился со сборной Домодедово.

«Это первый случай за всю историю чемпионата, когда в финал попадают две команды из одного города и завоёвывают золото и серебро», - подчеркнул Михаил Ежокин.

Михаил Ежокин также поздравил спортсменов с победой и добавил, что Домодедово может по праву называть себя футбольным городским округом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов к концу года.

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Спортсмены Город Домодедово
06 ноября 2023, 22:05
Реконструкцию детских площадок провели в городском округе Восход
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Активная реконструкция игровых площадок продолжается в Московской области. За этот год удалось обновить 450 игровых зон на дворовых и общественных территориях, включая замену игрового оборудования.

В рамках программы в городском округе Восход была полностью отремонтирована детская игровая площадка площадью 100 квадратных метров. На ней установили современное игровое оборудование, удобные лавочки, урны и улучшили уличное освещение.

Данная площадка находится по адресу: городской округ Восход, поселок Восход, у домов № 9 и № 10. Аналогичные обновления игровых площадок проводились и в других округах Московской области.

Одна из жительниц поселка рассказала, что очень рада изменениям. Теперь у местных жителей появилось замечательное место для отдыха с детьми прямо рядом с домом. По ее словам, малыши оценили новые качели, а улучшенное освещение позволяет гулять даже вечером.

«Спасибо за заботу о маленьких жителях и их родителях!» - подчеркнула жительница поселка.

Ранее министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин подчеркнул важность обновления детских игровых зон и заявил о планах по продолжению программы в 2024 году.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
06 ноября 2023, 21:26
Продукцию фермеров Подмосковья представили на выставке «Россия»
Unsplash
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Продукцию Фермеров Московской области представили на выставке «Россия». Мероприятие проходит с 3 ноября по 12 апреля в павильоне ВДНХ.

Сейчас гостям выставки привезли на дегустацию грибы, протертую землянику с сахаром, а также различные травяные чаи и даже барсучий жир.

Напомним, Международная выставка-форум «Россия» стартовала в День народного единства. Сейчас все желающие могут поддержать производителей Московской области и продегустировать их продукцию в павильоне № 48.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов рассказал, что производители Подмосковья представят на выставке деликатесы из мяса и рыбы. По его словам, в этом году желание участвовать в мероприятии проявили десятки производителей.

«Во время выставки „Россия“ продукты из Московской области будут доступны покупателям со всей страны», - подчеркнул Владислав Мурашов.

Сельское хозяйство
06 ноября 2023, 21:07
Творческие коллективы из Химок стали лауреатами Всероссийского фестиваля «Перепляс»
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Коллективы из Химок, представляющие Московский государственный институт культуры, получили признание на девятом Всероссийском фестивале традиционного народного танца «Перепляс». Мероприятие прошло в Ярославле и было организовано при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В номинации «Ансамблевое исполнительство» первое место занял фольклорный ансамбль «Елань» кафедры народно-певческого искусства МГИК.

Сводные ансамбли кафедр сольного народного пения и народно-певческого искусства также были удостоены второго места под руководством Виктора Бакке, Татьяны Бушуйкиной, Алины Мухаматшиной и хореографов Надежды Григорьевой и Полины Панасовой.

Кроме того, сольные исполнители из Химок были отмечены наградами. В конкурсе «Сольная пляска» первое место заняла Марфа Бабыкина, а третье место - Рада Фролова и Анфиса Демкина. Анастасия Власова была удостоена диплома первой степени.

Всего в фестивале участвовали более 30 артистов из разных регионов России. Оценку выступлениям участников давало независимое жюри, в состав которого входили заслуженные работники сферы культуры РФ.

Муниципальный депутат Наталья Каныгина подчеркнула, что выпускник и студент МГИК - это знак качества для артиста.

«Они востребованы и популярны не только в пределах округа, но и на региональном и федеральном уровне», - добавила Наталья Каныгина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на портале welcome.mosreg.ru размещается информация обо всех мероприятиях, которые проводятся для жителей Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Фестивали
06 ноября 2023, 20:39
Областная больница в Химках получила новое лабораторное оборудование
Telegram-канал Администрации г.о. Химки
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Учреждения здравоохранения Московской области продолжают обновлять и закупать оборудование. Сейчас в «Химкинскую больницу» поступили портативные аппараты экспресс-определения кардиомаркеров. Их планируют ввести в эксплуатацию до конца 2023 года.

Муниципальный депутат, главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов рассказал, что поступившие в учреждение аппараты просты в управлении.

Их разработка велась таким образом, чтобы анализ кардиомаркеров производился максимально быстро. Владислав Мирзонов подчеркнул, что скорость диагностирования крайне важна для успешного лечения пациентов.

Отметим, что в прошлом году в «Химкинскую больницу» поставили свыше 100 единиц медоборудования. В этом году планируется закупить для медучреждений региона еще более 400 аппаратов.

Депутат химкинского Совета Алексей Федоров добавил, что в Химках уделяется большое внимание развитию сферы здравоохранения. Так, за минувшие пять лет удалось обновить оборудования во многих учреждениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 30 стоматологий и 50 детских поликлиник региона прошли проект перезагрузки.

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Больницы Химки

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