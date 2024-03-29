Команда из Домодедова по тэг-регби стала призером областных соревнований
Команда спортсменов из Домодедова по тэг-регби показала высокие результаты на областных соревнованиях. Финал спортивной лиги состоялся в Ногинске.
В соревнованиях принимали участие 28 команд. Все они состоят из учеников образовательных учреждений Московской области. Городской округ Домодедово представляла команда девочек и мальчиков школы № 7.
Глава округа Михаил Ежокин подчеркнул, что в упорной борьбе юноши завоевали третье место.
«Поздравляю ребят и их тренера! Это хороший результат. Болеем за наших!» - добавил Михаил Ежокин.
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