Команда из Домодедова по тэг-регби стала призером областных соревнований

Маленький верблюжонок родился в Клину. Он появился на свет в питомнике «Земля Прайда».

Работники питомника рассказали, что даже для них рождение стало большой неожиданность, поскольку его маму выкупили с мясобойни уже беременную. При этом никто не подозревал о ее положении.

Как подчеркивают представители питомника, малыш очень слаб и самое важное для него сейчас - встать как можно скорее на ноги. Это природный механизм выживания.

Сотрудники питомника обрадовались появлению на свет малыша, поскольку именно они помогли сохранить ему жизнь, выкупив его маму с мясобойни.

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