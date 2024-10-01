01 октября 2024, 20:17

Команда из Чехова выиграла серебро на областном слете школьных лесничеств

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В комплексе «Левково» прошло торжественное закрытие XI областного слета школьных лесничеств и регионального этапа всероссийского юниорского конкурса «Подрост». Мероприятие привлекло внимание юных экологов, педагогов и представителей власти, поддерживающих инициативы по сохранению и поддержанию лесных ресурсов Подмосковья.

Особое внимание было уделено команде школьного лесничества «Дубравушка» гимназии № 2. Талантливые молодые экологи достойно представили Подольский филиал «Мособллеса», к которому относится лесничество Чехов. Участники продемонстрировали отличные знания в области экологии, устойчивого использования природных ресурсов и защиты окружающей среды.

Всх участников наградили дипломами, ценными подарками для гимназии и поощрительными призами за участие в конкурсе «Лесное многоборье», который включал различные дисциплины и испытания, направленные на развитие экологических навыков. Особое признание получила Анастасия Онищенко, ученица 10б класса, занявшая почетное III место в юниорском конкурсе «Подрост».

Мероприятие стало важной платформой для обмена опытом и знаниями среди молодых экологов, вдохновляя их на дальнейшие исследования и проекты по охране окружающей среды.

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Чехов Школьники
01 октября 2024, 20:03
День воссоединения новых регионов с Россией отметили в Чехове
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В городском парке культуры и отдыха Чехова состоялась акция, посвященная второй годовщине Дня воссоединения новых регионов с Россией. Она собрала множество активистов и неравнодушных жителей городского округа.

Акция стала символом поддержки жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В ходе мероприятия участники выразили солидарность с жителями этих регионов и подчеркнули важность единства и взаимопомощи.

Участниками мероприятия стали представители Чеховского клуба волонтеров, волонтеры Подмосковья, члены Молодой гвардии «Единой России», студенты чеховского техникума, а также сторонники партии «Единая Россия».

Депутат Совета депутатов городского округа Чехов Константин Безрукавый выступил с речью, в которой отметил значимость этой даты для всех жителей исторических территорий. Он подчеркнул, что 30 сентября является праздничным днем, символизирующим надежду на мир, стабильность и уверенность в будущем.

Мероприятие стало важным событием для местного сообщества, объединившим людей вокруг идеи мира и стабильности, а также напомнившим о важности поддержки друг друга в сложные времена.

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Праздники Чехов
01 октября 2024, 19:17
Охранное обязательство на Покровскую церковь в селе Авдулово-1 утвердили в Ступине
Главное управление культурного наследия Московской области
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Главное управление культурного наследия Московской области утвердило охранное обязательство собственника Покровской церкви 1762 года постройки в селе Авдулово-1 в Ступине. Здание признано охраняемым объектом регионального значения.

Как пояснили в ведомстве, церковь закрыли в конце 1930-х годов, а в 1993 году ее возвратили верующим. Храм состоит из бесстолпного двусветного четверика со скошенными углами на фасаде, с высоким каменным сводом, который поддерживает квадратный ярусный барабан с куполом.

Охранное обязательство включает в себя требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения реставрации.

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Реставрация Ступино
01 октября 2024, 18:46
Автоинспекторы в Чехове напомнили пенсионерам правила безопасности на дороге
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Накануне Дня пожилого человека сотрудники госавтоинспекции городского округа Чехов посетили муниципальный центр поддержки активного образа жизни для граждан старшего возраста «Активное Долголетие». В рамках визита прошла акция «Засветись», направленная на повышение знаний о безопасном поведении на дороге и предупреждение аварий с участием пешеходов преклонного возраста в осенне-зимний период.

Сотрудники ГАИ рассказали участникам о специфике передвижения в темное время суток и подчеркнули важность использования световозвращающих элементов. В ходе мероприятия были продемонстрированы видеоролики, посвященные правилам дорожной безопасности. Участники узнали о принципах, которые помогают пешеходам стать более заметными для водителей.

По завершении акции всем участникам вручили светоотражающие браслеты, которые станут дополнительной мерой безопасности в темное время суток. Организаторы акции выразили надежду, что полученные знания и аксессуары помогут пожилым людям чувствовать себя увереннее и безопаснее на дороге.

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Пенсионеры Чехов ГИБДД
01 октября 2024, 17:47
Беседы и кинопоказы прошли в честь Дня воссоединения новых регионов с РФ в Воскресенске
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Патриотические мероприятия состоялись в учреждениях культуры городского округа Воскресенск. Они были посвящены Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией,

В библиотеке города Белоозерский для воспитанников лицея № 23 прошел исторический час «Донбасс и Россия - общая история». Ребятам рассказали об исторической общности новых регионов с Россией и важных событиях их истории. Беседу «Мы вместе» провели для учеников старших классов Виноградовской школы. После интересного разговора школьникам показали социальный ролик «Донбасс - Россия навсегда».

Ветеран боевых действий в Афганистане, член общественной организации «Своих не бросаем» Евгений Пряничников выступил в ходе патриотического часа «Мы едины. Мы непобедимы. Россия и Донбасс» в Центральной библиотеке. Для участников встречи состоялся показ отрывка из картины Дениса Снеткова «Донбасс 2022. Земля битого кирпича».

Патриотические мероприятия прошли и в других населенных пунктах округа. А члены клуба «Неравнодушные» собрали для участников СВО гуманитарный груз.

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Праздники Воскресенск Патриотизм

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