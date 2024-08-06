Команда их Мытищ приняла участие во всероссийской краеведческой экспедиции

В этом году экспедицию посвятили Году семьи. Участниками команд стали не только школьники и волонтеры, но и их родители. Всего - более 100 человек.

Команды две недели соревновались в туристическом мастерстве. Они участвовали в патриотических акциях, мастер-классах, творческих конкурсах. Также устанавливали палаточный лагерь, собирали байдарки, занимались пешеходным туризмом, посещали экскурсии по историческим местам Тверской области, устраивали походы по акватории Селигера и песенные конкурсы.

«Участие Мытищ в данном мероприятии стало уже традицией. Из года в год ребята показывают высокие результаты. В этом году Мытищи стали абсолютными рекордсменами по количеству завоеванных призов и грамот как в личном, так и командном зачете», - рассказала руководитель Мытищинской команды Ирина Ротко.

Напомним, экспедицию организовала Международная академиядетско-юношеского туризма имени Остапца-Свешникова при поддержке Мытищинского отделения Российского географического общества и Общественной палаты округа.

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