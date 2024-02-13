Команда Химкинского лицея победила на муниципальном этапе турнира «Белая ладья»

В Новогорске состоялся второй муниципальный этап соревнований среди 13 команд общеобразовательных учреждений. В турнире участвовали более 50 человек, и после семи туров определили финалиста, который представит городской округ на региональном этапе. Победителем стала команда Химкинского лицея, а лучшим оказался Роман Дедков.

«В городском округе Химки интеллектуальный спорт популярен так же, как и спорт, предполагающий физическую активность. Наши спортсмены всегда показывают достойные результаты, хочу пожелать им новых побед и достижений», - прокомментировал местный депутат Глеб Демченко.

Соревнования «Белая ладья» проводятся в четыре этапа, включая школьный, муниципальный, региональный и финальный - Всероссийский. В рамках каждого этапа участниками соревнований могут стать команды, сформированные из школьников в возрасте до 14 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

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