Команда ГУСТ провела свыше 700 профилактических мероприятий в Подмосковье в октябре

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, в октябре сотрудники ГУСТ провели 538 консультаций и выписали 185 предостережений о недопущении правонарушений.

«Больше всех консультаций прошло с юридическими лицами Мытищ - 33, а предостережений выписано в Талдомском - 29. Отмечу, что для ГУСТ первостепенны превентивные меры: мы не ставим перед собой задачу оштрафовать или приостановить деятельность, важно научиться совместно работать, чтобы пространства оставались чистыми и ухоженными», - сказала она.

Светлана Аипова добавила, что предприниматели могут пройти самостоятельно обследование и оставить заявку на профилактический визит онлайн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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