Команда гонщиков из Подольска выступит на фестивале скорости в Тольятти
Команда Притягательного завода СПКБ отправилась из Подольска на фестиваль скорости «Жигулевская миля» в Тольятти. Участие в заездах примут гонщики на багги и двух москвичах.
Перед отъездом ранним субботним утром подольчане решили организовать небольшой автопробег по центральным улицам городского округа. Возглавлял колонну один из символов завода - большой открытый рыжий багги, полностью сделанный в Подмосковье.
«Самих заводчан поедет порядка 23 человек. Достаточно большой коллектив. У нас участвуют обычные сотрудники завода в качестве пилотов. Попробуем установить рекорд, а может быть и не один», - сказал технический специалист Притягательного завода Армен Аванесян.
В Подольске создают благоприятный климат для предпринимателей, местная администрация поддерживает производителей уникальной продукции.
«Мы хотели бы быть примером для наших детей. Автоспорт и производство автомобилей и узлов - это интересно, это инженерная работа. Город нас поддерживает информационно. Мы очень рады, что не остаемся одиноки в этом процессе», - отметил директор Притягательного завода СПКБ Максим Тугучев.
До этого команда завода четыре года подряд ставила рекорды на льду озера Байкал. В этот раз для участников подготовлены две прямые и одна овальная трассы. Подольчане выступят во всех возможных дисциплинах.
Сейчас команде предстоит путешествие длиною в тысячу километров через Тамбов и Пензу до Жигулевского моря, где и будут проходить гонки. Фестиваль состоится с 7 по 11 февраля.
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