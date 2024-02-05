Команда гонщиков из Подольска выступит на фестивале скорости в Тольятти

Перед отъездом ранним субботним утром подольчане решили организовать небольшой автопробег по центральным улицам городского округа. Возглавлял колонну один из символов завода - большой открытый рыжий багги, полностью сделанный в Подмосковье.

«Самих заводчан поедет порядка 23 человек. Достаточно большой коллектив. У нас участвуют обычные сотрудники завода в качестве пилотов. Попробуем установить рекорд, а может быть и не один», - сказал технический специалист Притягательного завода Армен Аванесян.

В Подольске создают благоприятный климат для предпринимателей, местная администрация поддерживает производителей уникальной продукции.

«Мы хотели бы быть примером для наших детей. Автоспорт и производство автомобилей и узлов - это интересно, это инженерная работа. Город нас поддерживает информационно. Мы очень рады, что не остаемся одиноки в этом процессе», - отметил директор Притягательного завода СПКБ Максим Тугучев.

До этого команда завода четыре года подряд ставила рекорды на льду озера Байкал. В этот раз для участников подготовлены две прямые и одна овальная трассы. Подольчане выступят во всех возможных дисциплинах.

Сейчас команде предстоит путешествие длиною в тысячу километров через Тамбов и Пензу до Жигулевского моря, где и будут проходить гонки. Фестиваль состоится с 7 по 11 февраля.

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