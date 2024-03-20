Команда «Феникс» из Подмосковья вышла в финальный тур чемпионата России по следж-хоккею

«Феникс» встретится с командой «Югра» из города Ханты-Мансийск. Во второй паре полуфиналистов сыграют «АКМ-следж» из города Тулы и команда «Удмуртия» из Ижевска.

​Следить за расписанием и событиями финального тура, а также поболеть за команду из Московской области можно на странице Паралимпийского комитета России в ВКонтакте.

Финальный тур пройдет с 19 по 28 марта в Ханты-Мансийске. Турнир состоится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

В конце февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Это первый объект с искусственным льдом в городском округе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».