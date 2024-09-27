Команда Богородского округа стала второй в областном туристическом слете

По итогам соревнований команда Центра образования № 45 из Богородского городского округа стала серебряным призером. Слет был приурочен к Международному дню туризма, который отмечается 27 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется каждый день.

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Туристско-краеведческий слет учащихся Московской области проходил в Щелковском округе на территории детского лагеря «Юнармеец». Участники соревновались в трех возрастных группах: младшая, средняя, старшая. Ребята продемонстрировали свои знания в таких областях, как топография, ориентирование, оказание первой доврачебной помощи. Кроме того, они показали свои навыки в обустройстве бивака и прохождении туристской полосы препятствий.