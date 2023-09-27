Команда Алексея Аухаренка из Реутова победила на всероссийском турнире по Counter Strike

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Шесть месяцев назад Алексей Аухаренок начал играть в компьютерную игру Counter Strike. Он быстро разобрался в правилах, собрал команду и стал участвовать в различных соревнованиях по киберспорту. Недавно выиграл на всероссийском турнире с призовым фондом 50 тысяч рублей.

По словам Алексея, играли шесть дней по четыре часа в напряженной атмосфере. Его команда состояла из пяти человек. Двое из них - друзья парня, остальные были выбраны случайным образом. Несмотря на сложности, им удалось обойти всех соперников.

По словам психолога Ольги Ромашовой, в Counter Strike играет каждый третий мужчина. Для детей это азарт и соперничество, а взрослые таким образом отвлекаются от проблем.

Для команды Алексея Аухаренка победа на всероссийском турнире стала важным достижением. Теперь парни готовятся к следующим соревнованиям, которые состоятся через пару месяцев. Их цель - вновь занять первое место.

Ранее команда из Фрязина Istok.Robotics первой вышла в полуфинал международного чемпионата «Битва роботов». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал победу изобретателей быстрой и зрелищной.

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