Команда актеров из Богородского округа приняла участие в театральном поединке

Ребята из Богородского округа достойно выступили на «Театральном поединке» в борьбе с более опытными соперниками. Но уступили место театру юного зрителя из города Орехово-Зуево. Конкурсанты до последнего шли на равных: все решило пятое состязание «Алфавитный конкурс».

В рамках проекта продолжатся мастер-классы от профессиональных актеров, цель которых - развитие навыков импровизации и актерского мастерства. А ногинскую команду и ее руководителя Светлану Аникину пригласили на финал, который состоится в Московском губернском театре.

«Театральный поединок» - это молодой, динамично развивающийся проект, который направлен на формирование молодежного творческого сообщества, где каждый имеет возможность развиваться до профессионального уровня и строить свою карьеру.

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