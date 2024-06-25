Команда администрации Мытищ победила в турнире по пляжному волейболу

В соревнованиях соблюдали правила как пляжного, так и классического волейбола. Турнир стал 15 этапом спартакиады трудящихся Мытищ. Команды состояли из двух мужчин и двух женщин.

«Такая дисциплина позволила проявить лучшие качества всем участникам. Не все сразу привыкли к такому формату, но к финальным встречам борьба развернулась на самом серьезном уровне», - прокомментировала глава Мытищ Юлия Купецкая.

Как итог - в главном матче турнира вперед вышла команда администрации городского округа Мытищи. Она обошла сборную «Мытищинского машиностроительного завода». Бронзу забрала команда «Мытищинской Теплосети».

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