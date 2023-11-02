Коломну затопило из-за сильных ливней

«В бывшем здании колледжа на Окском проспекте сегодня море», - пожаловались горожане.

Очевидцы также сняли на видео потоп у школы № 14. На ролике видно, что машины стоят в воде. Некоторые автомобилисты пытались припарковать транспорт повыше, заезжали на газон.

«Реки» разлились по всей Коломне. Из-за ливней в подъезде одной из многоэтажек на Советской площади протекла крыша. Жительница дома рассказала, что вода попала даже в квартиры - залило с девятого по шестой этажи.

Сильные дожди , из-за которых затопило улицы и подъезды домов, были в Коломне и летом. Людям приходилось переходить через лужи, глубина которых достигала середины бедра.