Коломна поборется за звание лучшего города России для гостиничного бизнеса

Читайте нас в:

Поддержать Коломну можно, перейдя по ссылке. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Путешественников в Коломну привлекают кремль, четыре монастыря, около 528 памятников, 40 музеев и другие достопримечательности. В 2022 году здесь прошли массовые фестивали и концерты, которые посетили более 200 тысяч человек. В туризме заняты около двух тысяч жителей округа.

На Национальной гостиничной премии представлена 41 номинация. Коломна борется за звание «Лучшего города для гостиничного бизнеса».

Организатор премии - Российская гостиничная ассоциация при поддержке комитета Госдумы по туризму, Минэкономразвития, правительств Москвы и Петербурга, РСТ и ТПП.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».