Коломна поборется за звание лучшего города России для гостиничного бизнеса
Городской округ Коломна представляет Подмосковье на Национальной гостиничной премии в номинации «Лучший город для гостиничного бизнеса» среди локаций с населением от 100 до 500 тысяч человек. Жители региона могут поддержать Коломну и проголосовать за нее до 10 октября.
Поддержать Коломну можно, перейдя по ссылке. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Путешественников в Коломну привлекают кремль, четыре монастыря, около 528 памятников, 40 музеев и другие достопримечательности. В 2022 году здесь прошли массовые фестивали и концерты, которые посетили более 200 тысяч человек. В туризме заняты около двух тысяч жителей округа.
На Национальной гостиничной премии представлена 41 номинация. Коломна борется за звание «Лучшего города для гостиничного бизнеса».
Организатор премии - Российская гостиничная ассоциация при поддержке комитета Госдумы по туризму, Минэкономразвития, правительств Москвы и Петербурга, РСТ и ТПП.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.
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