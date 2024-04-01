Коломна одержала победу на всероссийской премии «Туристические города»
Городской округ Коломна взял Гран-при сразу в двух номинациях на всероссийской премии «Туристические города». Финал конкурса прошел в Воронеже.
Гран-при муниципалитету присудили в номинациях «Город экскурсионных программ» и «Город автотуризма». Коломна впервые получила эти награды.
В финале конкурса участвовали 64 города из 42 регионов страны.
«Туристическая сфера нашего городского округа по-настоящему богата заинтересованными и вовлеченными людьми. Абсолютная победа сразу в двух номинациях премии - как раз результат нашей общей работы», - подчеркнула начальник управления по культуре и туризму администрации округа Дарья Тельнова.
В Коломне подчеркнули, что будут и дальше работать над тем, чтобы гости приезжали сюда в гости.
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