Коломенский университет вошел в топ-200 лучших вузов России

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В Министерстве образования Московской области рассказали, что рейтинг составляется на основании комплексного анализа учебного заведения. Вузы распределили по десяти лигам - от премьер-лиги до девятой.

Во второй лиге НАР, где отмечены 113 (16,5%) ведущих учебных заведений, ГСГУ удержал свою прошлую позицию, что свидетельствует о стабильности и качестве образовательных программ университета.

Рейтинг поможет абитуриентам сделать осознанный выбор в пользу того или иного вуза. Приемная кампания 2024 года начнется 20 июня.

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