Коломенский подстаканник представят в музее железной дороги в Карелии

Юбилейный подстаканник из Коломны вошел в коллекцию музея атрибутов железнодорожного чаепития на платформе Рускеала.

Коломенские заводчане давно дружат с коллегами из Карелии. Так, карельские ретропоезда возят пассажиров на паровозах серии «Л», которые выпускают также и на заводе в Коломне.

«Созданный на Коломенском заводе в 1945 году, паровоз серии „Л“ серийно выпускался не только в Коломне, их производством занимались также Брянский и Ворошиловградский заводы. Сегодня ретропаровозы всех трех заводов-изготовителей можно встретить в постоянной эксплуатации в Карелии», - рассказали сотрудники пресс-службы предприятия.

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