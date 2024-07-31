Коломенский подстаканник представят в музее железной дороги в Карелии
Работники Коломенского завода передали ценный экспонат музею железнодорожных подстаканников в Карелии. Экземпляр был выпущен в округе к 155-летнему юбилею локомотивостроения на предприятии.
Юбилейный подстаканник из Коломны вошел в коллекцию музея атрибутов железнодорожного чаепития на платформе Рускеала.
Коломенские заводчане давно дружат с коллегами из Карелии. Так, карельские ретропоезда возят пассажиров на паровозах серии «Л», которые выпускают также и на заводе в Коломне.
«Созданный на Коломенском заводе в 1945 году, паровоз серии „Л“ серийно выпускался не только в Коломне, их производством занимались также Брянский и Ворошиловградский заводы. Сегодня ретропаровозы всех трех заводов-изготовителей можно встретить в постоянной эксплуатации в Карелии», - рассказали сотрудники пресс-службы предприятия.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».