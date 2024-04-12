12 апреля 2024, 12:40

Коломенский музей победил на конкурсе Минкультуры Подмосковья

Министерство культуры и туризма Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Некоммерческие организации Московской области получили субсидии на развитие проектов в рамках конкурса Минкультуры региона. Одним из получателей денежного вознаграждения стал центр познавательного туризма «Коломенский посад».

Музей представил проект «Коломенские новеллы», состоящий из серии событий с участием современных художников и писателей, чьи работы представят на площадке «Арткоммуналки».

«Проект вовлекает самые разные аудитории и влияет не только на личные творческие стратегии отдельных авторов, но и создает яркую творческую атмосферу в городе и музее», - отметила директор музея Екатерина Ойнас.

Проект поможет создать новые произведения современного искусства и литературы, а также выпустить серии черно-белых фотографий, выполненных подростками в технике аналоговой печати.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти события ко Дню космонавтики, и не только.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Туризм Музеи
12 апреля 2024, 13:31
Более 800 тысяч жителей Подмосковья стали пользователями приложения «Мособлгаза»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Более 800 тысяч жителей Подмосковья пользуются «Личным кабинетом» в мобильном приложении «Мособлгаза». Абонентам доступно 28 услуг.

Среди наиболее популярных услуг - подача заявки на подключение газа, ремонт и замена газового оборудования, поверка приборов учета, а также оплата газоснабжения.

В мобильное приложение также интегрирована система «Безопасный дом». Она состоит из датчиков контроля загазованности, которые позволят перекрыть газ в случае утечки и вызвать аварийную бригаду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Газ
12 апреля 2024, 13:30
Жителям Подмосковья напомнили о возможности узнать о состоянии лечащегося в стационаре родственника по телефону
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Жители Подмосковья могут узнать о состоянии проходящего лечение родственника по телефону 122. Этой услугой уже воспользовались более 3,3 тысячи раз.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, узнать о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые при госпитализации указали данные родственника.

«Чтобы узнать информацию о самочувствии родственника, который сейчас проходит лечение в стационаре, достаточно оставить заявку, обратившись в службу „122“. После этого сотрудник больницы или лечащий врач сам свяжется с заявителем и ответит на волнующие его вопросы. На данный момент такой услугой воспользовались уже более 3,3 тысячи раз», - рассказал глава Минздрава Алексей Сапанюк.

Проект уже запустили в 49 больницах, а также в МОНИКИ, МОНИИАГ, областном онкодиспансере и оспитале ветеранов войн.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы Врачи
12 апреля 2024, 13:30
Передвижные лаборатории проверили воздух в 10 округах Подмосковья за неделю
Фото: ГКУ "Мособлэкомониторинг"
Читайте нас в: Google Новости
Мобильные эколаборатории совершили 12 выездов и проверили качество воздуха в десяти округах Подмосковья за неделю. Исследования провели по 31 загрязняющему веществу. Ни в одной точке превышений ПДК загрязняющих веществ в воздухе не выявили.

«Пожары и промышленные предприятия могут причинять вред атмосфере, загрязняя ее различными веществами», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Лаборатории выявляют превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе и передают данные в надзорные органы. Напомним, всего в Московской области установлено 300 постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, которые позволяют отслеживать показания в режиме реального времени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о системных мерах по борьбе с половодьем и ямами в регионе. По его словам, около 1,3 тысячи подтоплений на участках дорог зафиксировали в регионе в период паводков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экология
12 апреля 2024, 13:27
Почти 7 миллиардов рублей поступило в муниципалитеты Подмосковья от распоряжения недвижимостью с начала года
Медиабанк МО
Читайте нас в: Google Новости
Министерство имущественных отношений Московской области сообщило, что за три месяца 2024 года в муниципальные бюджеты городских округов Подмосковья поступило 6,9 миллиарда рублей от распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками. Это составляет 31% от запланированных 22,2 миллиарда рублей на текущий год.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что доходы в бюджеты муниципалитетов Подмосковья выросли на два миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост связан с реализацией и арендой имущества, не используемого долгое время.

«Таким образом, бизнес получает недвижимость, недвижимость в свою очередь приобретает надлежащий вид, плюс рабочие места и дополнительные налоги в местный бюджет, и как итог, экономическая целесообразность для каждого из муниципалитетов», - указала Наталья Адигамова.

Среди городских округов, обеспечивших наибольшие поступления в бюджет от распоряжения землей и имуществом за март, - Химки, Одинцовский городской округ, Мытищи и Красногорск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Доходы Недвижимость

Новости по теме