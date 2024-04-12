Коломенский музей победил на конкурсе Минкультуры Подмосковья

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Музей представил проект «Коломенские новеллы», состоящий из серии событий с участием современных художников и писателей, чьи работы представят на площадке «Арткоммуналки».

«Проект вовлекает самые разные аудитории и влияет не только на личные творческие стратегии отдельных авторов, но и создает яркую творческую атмосферу в городе и музее», - отметила директор музея Екатерина Ойнас.

Проект поможет создать новые произведения современного искусства и литературы, а также выпустить серии черно-белых фотографий, выполненных подростками в технике аналоговой печати.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти события ко Дню космонавтики, и не только.

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