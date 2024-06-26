Коломенская студентка ГСГУ победила на всероссийском экоконкурсе

Новый детский сад на 250 мест строят в жилом комплексе «Центр-2» в Балашихе. Открытие запланировано на сентябрь.

Сейчас в здании идут работы по отделке фасада здания, устройству внутренних и внешних коммуникаций, а также благоустройство территории. На объекте трудятся более 80 строителей.

Общая площадь трехэтажного здания более 3,5 тысячи квадратных метров. Детский сад будут посещать 250 детей в возрасте от полутора до семи лет.

Здесь обустроят групповые помещения с игровой зоной, спальней и буфетом, залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет логопеда и психолога, пищеблок, медицинский и методические кабинеты и вспомогательные помещения. Также на территории детского сада постоят спортивные площадки и установят теневые навесы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детских садов к сентябрю. Еще более 60 образовательных учреждений заработают после капитального ремонта.

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