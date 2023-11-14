Колокольню Троицкого собора разрешили отреставрировать в Яхроме
Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на реставрацию колокольни Троицкого собора 1895 года постройки. Объект находится по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, город Яхрома, улица Конярова.
«В рамках выданного разрешения планируется продолжение реставрации кирпичной кладки и архитектурно-декоративных элементов колокольни», - уточнили в управлении.
До наших дней колокольня сохранила все основные конструкции и детали декора. Утраченные элементы возможно восстановить по оставшимся следам и их образцам. Элементы выполнили в штукатурке из двух слоев.
«Декоративные парапеты балюстрад ограждения в арках ярусов и вазоны четвертого яруса утрачены, имеются основания балюстрад, следы формы балясин и перил на столбе», - добавили в ведомстве.
Также кладка имеет механические повреждения во время боевых действий в декабре 1941 года.
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