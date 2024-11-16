16 ноября 2024, 16:56

Коллектор на Октябрьской улице в Лосино-Петровском восстановят в 2025 году

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Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Роман Мещеряков проверил содержание двора у дома № 8 на Октябрьской улице. Он выслушал обращения жителей и сообщил, что коллектор капитально отремонтируют к августу 2025 года.

Самотечный коллектор длиною 447 метров на Октябрьской улице капитально ремонтируют в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Эта мера улучшит водоотведение в этом районе.

Жители также попросили снести забор на тротуаре, который огораживал парковку от пешеходной зоны. Роман Мещеряков передал обращение в отдел благоустройства.

Прием проходил совместно с представителями управляющей компании «ХТУ». Специалисты рассказали собственникам, что начисления за коммунальные услуги производят по тарифам, утвержденным комитетом по ценам Московской области.

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Лосино-Петровский
16 ноября 2024, 17:16
Театр «ФЭСТ» откроется в Мытищах в сентябре 2025 года
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Театр «ФЭСТ» в Мытищах находится на реконструкции. Работы проходят в рамках национального проекта «Культура». Объект планируют открыть 1 сентября 2025 года.

Самому знаменитому театру Мытищ исполнилось 36 лет. Самому зданию - уже больше 50 лет, и оно давно требовало реконструкции. Руководство театра, театральная труппа и жители округа с нетерпением ждут окончание ремонта. Уже сейчас заметны перемены как снаружи здания, так и внутри.

Администрация округа ход работ держит на постоянном контроле.

«Дорожная карта утверждена, и процесс реконструкции идет в плановом темпе. Все возникающие вопросы решаются оперативно, в том числе с помощью администрации», - сообщил заместитель генерального директора ООО «СК Эталон - М» Игорь Волков.

Ремонт планируют завершить 1 сентября следующего года.

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Благоустройство Мытищи Театры Нацпроекты Ремонтные работы
16 ноября 2024, 17:05
Школьники из Химок посетили фестиваль школьных музеев
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Экспонаты времен Великой Отечественной войны, представленные на фестивале школьных музеев, смогли подробнее рассмотреть учащиеся гимназии № 9 городского округа Химки. Они посетили музейно-выставочный комплекс «Артишок», в котором развернулась масштабная экспозиция.

Гостям выставки рассказали биографию героев Великой Отечественной войны из Химок. Помимо этого, для школьников провели интересную экскурсию, в рамках которой показали реконструкцию воинских сражений, проходивших в окрестностях Сходни. Больше всего ребятам запомнился раздел, посвященный партизанскому отряду имени Николая Гастелло.

Всего в зале представлены экспозиции из 19 школьных музеев и стенд с подробной историей городского округа.

Увидеть экспозиции своими глазами можно в выставочном комплексе «Артишок» до 5 декабря. Вход - свободный.

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Химки Музеи Фестивали
16 ноября 2024, 16:57
Детский сад «Ивушка» в Лосино-Петровском отремонтируют к лету 2025 года
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Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил ход капитального ремонта детского сада «Ивушка» на улице Гоголя. Строительная готовность объекта превысила 10%. Его планируют привести в порядок к лету 2025 года.

Подрядчик приступил к ремонту 1 октября. На объекте трудятся 52 человека. Сейчас рабочие приступили к монтажу элементов фасада и обновлению крыши. Они сняли старую кровлю и завезли необходимые материалы. Демонтаж всех конструкций и отделки выполнен на 90%. Отопление включили по старой схеме временно.

Детский сад «Ивушка» на улице Гоголя станет одним из самых лучших в округе. Здесь установят новое оборудование, мебель и сантехнику.

Дошкольное учреждение капитально ремонтируют в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Дети временно распределены по другим учреждениям. В августе 2025 года они будут заниматься в обновленных группах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Работа Детские сады Лосино-Петровский
16 ноября 2024, 16:55
Спортсмены из Лосино-Петровского победили на фестивале по регби в Москве
ДЮСШ Лосино-Петровский
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Юные спортсмены из Лосино-Петровского приняли участие в открытом фестивале по регби, который проходил в манеже ЦСКА в Москве. Округ представили четыре команды. Сборная «Олимп-1» среди девочек завоевала первое место в Лиге А.

В фестивале по регби приняли участие 46 спортсменов из Лосино-Петровского.

Девочки из спортивной школы «Олимп-1» выиграли в Лиге А у команд «ЦСКА Москва», «Ступино-1» и «Владимирские львицы».

В Лиге В команда «Олимп-2» из Лосино-Петровского стала второй, уступив победу «Долгопрудненским Соколам». В этой категории также боролись Тульская область и «Ступино-2».

В турнире приняли участие самые маленькие регбисты 2014–2016 годов рождения, которые боролись со спортсменами на год старше.

Несмотря на то, что у команд из Лосино-Петровского небольшой игровой и тренировочный опыт, они смогли показать достойные результаты. Всех участников наградили памятными призами и сувенирами.

Ребята поблагодарили организаторов «ЦСКА Москва», а также тренеров и родителей за поддержку и интересный турнир.

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Фестивали Лосино-Петровский Регби

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