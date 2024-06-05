Коллективы из Одинцова вышли в финал фестиваля «Город танцует в парках»

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Соревнования по танцам среди хореографических коллективов прошли во многих городах: Красногорске, Одинцове, Домодедове, Люберцах, Видном, Подольске и Чехове. Почетные члены жюри вместе с Егором Дружининым, заслуженным артистом России, выбрали девять финалистов. Среди них - школа современного танца «ТанцеТория» из Звенигорода.

Совсем скоро финалистов ждет гала-концерт. Он пройдет с участием всех выигравших 7 сентября в Королеве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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