Коллективу конструкторского бюро в Дубне вручили орден Александра Невского

Это уже второй орден, который получило конструкторское бюро. В 1983 году коллективу предприятия вручили орден Октябрьской революции. Торжественную церемонию награждения посетил и генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов осмотрел производственные цеха и площадки конструкторского бюро. Там он познакомился с новейшими разработками оборонной сферы. Помимо этого, Алиханов побеседовал с руководством завода и его сотрудниками.

«Поздравляю коллектив предприятия с получением такой высокой награды! Спасибо вам за неустанную работу и тот важнейший вклад в укрепление обороноспособности нашей Родины, который вы вносите ежедневно!» - поблагодарил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.