Коллектив «Мособллеса» в Дмитровском округе наградили грамотой Мособлдумы

В июне этого года сотрудники лесничества провели экологическую акцию «Чистый лес» на территории Хлебниковского участкового лесничества. В мероприятии, собравшем около 50 участников, включая сотрудников Дмитровского филиала, представителей Московской областной думы, администрации городского округа Мытищи, волонтеров и местных жителей, было собрано около восьми кубометров бытового мусора и складировано 20 кубометров валежной древесины на площади пять гектаров.

«Эта почетная грамота - признание наших усилий по сохранению лесных ресурсов региона. Акция „Чистый лес“, проводимая в Подмосковье второй год подряд, помогает привлечь внимание к важности соблюдения санитарных и пожарных норм в лесах. Не забывайте, отдыхая на природе, оставлять за собой порядок!» - подчеркнул Андрей Купцов.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Алексей Ионов также отметил значимость работы специалистов лесной отрасли и участковых лесничеств в обеспечении безопасности и экологической сохранности лесов Подмосковья.

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