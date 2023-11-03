Коллектив из Раменского стал призером международного конкурса инклюзивной хореографии
Конкурс инклюзивной хореографии прошел в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Мероприятие состоялось в рамках ежегодного фестиваля «Инклюзив Дэнс».
На конкурсе выступили лучшие инклюзивные коллективы из разных регионов России. В Министерстве социального развития Московской области сообщили, что дуэт «Белые крылья» из Комплексного центра «Раменский» занял второе место в номинации «Современный танец».
Победителям вручили Кубки и дипломы, а также подарки от организаторов фестиваля.
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