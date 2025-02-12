12 февраля 2025, 22:18

Коллектив из Лосино-Петровского победил на областном турнире по бальным танцам

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Воспитанники коллектива бального танца «Звездный горизонт» из Дома культуры «Октябрь» городского округа Лосино-Петровский победили на соревнованиях по спортивно-бальным танцам «Большой кубок „Динамо“» и «Звезды Подмосковья». Организовали турнир чемпионы СССР, чемпионы России и педагоги танцев высшей категории.

Городской округ Лосино-Петровский на соревнованиях по спортивно-бальным танцам в Москве представил коллектив «Звездный горизонт» под руководством Игоря Гончара. За звание лучших в столицу съехались участники со всей Московской области и даже некоторых уголков России.

Мария Кузуб и Виктория Аликина из Лосино-Петровского получили дипломы лауреатов I степени в категории «Соло N-6 юниоры 2+1». Софию Пименову удостоили диплома лауреата I степени в категории «Соло N-3 дети. Кубок Walyz».

«Все танцоры были очень сильные. И первые места нам дались непросто. В итоге ребята остались недовольными. Были недочеты, но они были видны только нам. Рад, что жюри оценило нас настолько высоко», - поделился руководитель кол-ва Игорь Гончар.

Лосино-Петровский конкурсы
12 февраля 2025, 21:59
День открытых дверей прошел в школьном музее в Лосино-Петровском
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В историко-краеведческом музее Свердловской школы № 2 городского округа Лосино-Петровский прошел день открытых дверей. Учащиеся посетили историческую экскурсию и узнали о событиях времен Великой Отечественной войны.

Кадеты 7 «К» класса рассказали школьникам о героической битве летчика Павла Моторина и его экипажа. Обнаруженный в 2018 году поисковым отрядом бомбардировщик ПЭ-2 стал главной темой экскурсии.

Помимо этого, учащиеся кадетского класса показали ученикам газетные статьи 1941–1945 годов. На экскурсии ребята также узнали о Свердловской фабрике, которая в военные годы выпускала сукно для шинелей, и вместе обсудили памятник «Детям военных лет», расположенный в Лукино-Варино.

На дне открытых дверей школьники живо участвовали в дискуссии, задавали интересующие вопросы, размышляли и делали выводы.

ВОВ Школьники История Лосино-Петровский
12 февраля 2025, 21:38
Пенсионеры из Лосино-Петровского приняли участие в окружном конкурсе творчества
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Участники с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды из Лосино-Петровского стали участниками VI Окружного открытого фестиваля-конкурса творчества людей старшего поколения «Серебряная звезда». Они заняли несколько призовых мест.

Помогли в организации поездки на фестиваль члены местного отделения партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском в рамках регионального партийного проекта «Старшее поколение» и местного проекта «Народное творчество». Мероприятие объединило свыше 80 участников из семи округов Подмосковья. Они выступили перед зрителями в различных жанрах: вокал, инструментальное исполнительство, хореография, актерское мастерство, изобразительное и декоративно-прикладное творчество.

«Мы не только поддерживаем активное участие людей старшего возраста в культурной жизни, но и создаем условия для их самореализации. Каждый участник фестиваля-конкурса „Серебряная звезда“ - это живая история, это бесценный опыт, который мы должны бережно сохранять и передавать молодому поколению», - подчеркнула куратор партийного проекта «Старшее поколение» Валентина Тропанец.

Вокальный ансамбль «Свердловчанка» из Лосино-Петровского удостоили на конкурсе звания лауреата первой степени, а солисты заслужили звания лауреатов первой, второй и третьей степеней. Мастерицы из студии «Умельцы» представили свои работы в техниках бисероплетение, бумажная лоза, полимерная глина и вязание игрушек. Им вручили кубки и медали победителей.

По словам куратора местного партийного проекта «Народное творчество» Елены Нестеровой, такие конкурсы помогают людям пожилого возраста использовать свой художественный и интеллектуальный потенциал для самовыражения.

«И мы со своей стороны обязаны поддерживать инициативы среди старшего поколения», - добавила она.

Лосино-Петровский «Единая Россия»
12 февраля 2025, 20:55
Адресную помощь ветеранам ко Дню Победы окажут в Подольске
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В городском округе Подольск в честь празднования 80-летия Великой Победы ветеранам окажут адресную помощь, увеличат традиционные выплаты участникам войны и другим категориям жителей. Помимо этого, в муниципалитете приведут в порядок мемориалы, а для школьников проведут патриотические мероприятия.

Как рассказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, в муниципалитете работают с каждым ветераном индивидуально, чтобы понимать их потребности и оперативно помогать.

«Увеличим сумму и традиционных муниципальных выплат участникам войны, их вдовам, жителям блокадного Ленинграда», - добавил он.

Помощь в размере 80 тысяч рублей в этом году по указу Президента России Владимира Путина получат фронтовики и их вдовы, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также граждане, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда». Труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма выплатят по 55 тысяч рублей.

Кроме того, в Подольске облагородят посвященные героям мемориалы: их отремонтируют, а прилегающие территории благоустроят. У памятника Подольским курсантам на площади Славы и у памятника «Скорбящая мать» в Климовске обновят покрытие, установят новое освещение, модернизируют лавочки и урны. Ближе к маю в муниципалитете украсят улицы и общественные пространства.

В честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне для молодежи в Подольске проведут патриотические мероприятия: экскурсии, фотовыставки и концерты, спортивные состязания и творческие конкурсы.

«Приступаем к реализации всех планов уже сейчас. Будем держать в курсе проведения знаковых мероприятий. Это особая дата, и наша задача - достойно почтить подвиг предков!» - подчеркнул Григорий Артамонов.

День Победы 9 мая Праздники Подольск Ветераны Памятники ВОВ
12 февраля 2025, 20:35
Новый водогрейный котел установят в Дубне в этом году
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В Дубне началась установка водогрейного котла: в округ прибыла первая машина из Бийска с деталями для монтажа. Современного отопительное оборудование заработает в муниципалитете до конца этого года.

Жилая застройка в левобережной части Дубны развивается быстрыми темпами, и котельная работает на предельных мощностях. Строительство нового котла повысит надежность и стабильность теплоснабжения, особенно в те периоды, когда температура воздуха достигает отметки ниже 20 градусов.

«В этом году благодаря поддержке правительства региона мы, наконец, установим новый водогрейный котел и поменяем один из трех паровых котлов», - рассказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Отметим, что водогрейные и паровые котлы левобережной части города служат по 40-50 лет. Скоро в Дубну привезут оставшиеся детали для нового оборудования. В муниципалитет уже приехала группа монтажников, готовых приступить к установке котла.

ЖКХ Дубна Отопление

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